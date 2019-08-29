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Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, '(Mültecilere ilişkin) Hangi yardımlara ihtiyaç olduğu konusunda da Türkiye ile sürekli konuşacağız çünkü Türkiye gerçekten çok sayıda mülteciyi kabul etti.' dedi.

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Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile başkent Berlin'deki başbakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
 
Yaz aylarında özellikle ağustosta mülteci sayısının arttığını ifade eden Merkel, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile mültecilere ilişkin yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatı konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu düzenli görüştüğünün altını çizen Merkel, "Hangi yardımlara ihtiyaç olduğu konusunda da Türkiye ile sürekli konuşacağız çünkü Türkiye gerçekten çok sayıda mülteciyi kabul etti." değerlendirmesinde bulundu.
 
Merkel, Almanya ve Yunanistan'ın AB-Türkiye mutabakatından yana olduğunu belirterek, bu anlaşmadaki mekanizmaları harekete geçirmek gerektiğini dile getirdi.
 
- İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMA
 
İran ile yapılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesi konusunda yapılan tüm görüşmelerde Almanya'nın yer aldığına işaret eden Merkel, bunun hassas bir konu olduğunu ve spekülasyon yaparak zarar vermek istemediğini ifade etti.
 
Merkel, Yunanistan ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.
 
Yunanistan Başbakanı Miçotakis de son aylarda Yunanistan'a ulaşan mültecilerin sayısında artış olduğunu dile getirerek, "Bu (AB-Türkiye) mutabakatın iki tarafa da fayda sağlamasını görmek isterdik." dedi.
 
Miçotakis, mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesi gerektiğini ifade ederek, Yunanistan'da mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi ve  kamplarda koşulların insani olması gerektiğini söyledi.
 
Yunan Başbakanı, AB'nin dış sınırlarının korunması konusunda Almanya'dan yardım beklediklerini belirtti.
 
AB ülkelerine mülteciler konusunda dayanışma göstermeleri çağrısında bulunan Miçotakis, bazı ülkelerin Schengen anlaşmasından fayda sağladıklarını, ancak mülteci sorunun çözümüne katılmadıklarını kaydetti.
 
- ALMANYA'DAN TAZMİNAT TALEBİ
 
Miçotakis, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin neden olduğu zarara karşılık Almanya'dan talep ettiği tazminata ilişkin de "Bu gerçekten zor bir konu. Yunanlılar bu konuda çok hassas." ifadesini kullandı. 
 
Yunan parlamentosunun Almanya'ya sözlü nota verdiğini anımsatan Miçotakis, notada bu konunun müzakere edilmesinin talep edildiğini ve Almanya'nın olumlu reaksiyon göstermesini ümit ettiğini kaydetti.

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