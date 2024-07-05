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Dünya

Başbakan Scholz: Erdoğan'ın Almanya'da maç izleyecek olmasından memnuniyet duyuyorum

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve Hollanda arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçını izlemeye gelecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 14:11 - Güncelleme:
Başbakan Scholz: Erdoğan'ın Almanya'da maç izleyecek olmasından memnuniyet duyuyorum
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Başbakan Olaf Scholz, koalisyon ortakları arasında süren 2025 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şansölye, "Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesinden ve futbol maçı izleyecek olmasından memnuniyet duyuyorum" açıklamasında bulundu.

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Tüm karşılaşmalarda Alman hükümetinin temsilcilerinin hazır bulunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Şansölye, "Bunun da büyük bir saygı göstergesi olduğuna inanıyorum ve bunun için çaba sarf edeceğiz" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN İLE SÜREKLİ DİYALOG HALİNDEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli diyalog halinde olduğunu dile getiren Scholz, kendisiyle uluslararası toplantılarda sık sık görüştüğüne ayrıca telefonda konuştuğuna dikkati çekti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçı, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

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