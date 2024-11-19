İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4901
  • EURO
    36,565
  • ALTIN
    2917.99
  • BIST100
    9232.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza dair kararımın arkasındayım
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza dair kararımın arkasındayım

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmemesi kararının arkasında olduğunu söyledi.

AA19 Kasım 2024 Salı 23:11 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza dair kararımın arkasındayım
ABONE OL

Başbakan Scholz, G20 Zirvesi için bulunduğu Brezilya'da basın toplantısı düzenledi.

Moskova'dan Ukrayna'ya 'yanıt vereceğiz' mesajı: Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama

Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine Scholz, "Açıkça söylemek isterim ki bu seyir füzesini tedarik etmeme kararımın arkasındayım. Ancak Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza, aksine Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir şekilde destekleyeceğimize dair kararımın da arkasındayım." dedi.

CİNPİNG İLE GÖRÜŞME

Scholz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı ikili görüşmeye de değinerek, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta görevlendirilmesini gündeme getirdiğini ifade etti.

Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu'ya dikkati çekti: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta görevlendirilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Bana göre bu, devam etmesine izin verilememesi gereken gerilimi artırıcı bir meseledir. Bu nedenle Asya da dahil olmak üzere herkesin endişe duyması gereken bir konu olduğuna inanıyorum. Bunu çok açık bir mesele haline getirdim ve çok güçlü bir şekilde vurguladım." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.