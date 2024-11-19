Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza dair kararımın arkasındayım

Başbakan Scholz, G20 Zirvesi için bulunduğu Brezilya'da basın toplantısı düzenledi.

Moskova'dan Ukrayna'ya 'yanıt vereceğiz' mesajı: Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine Scholz, "Açıkça söylemek isterim ki bu seyir füzesini tedarik etmeme kararımın arkasındayım. Ancak Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza, aksine Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir şekilde destekleyeceğimize dair kararımın da arkasındayım." dedi.

Scholz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı ikili görüşmeye de değinerek, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta görevlendirilmesini gündeme getirdiğini ifade etti.