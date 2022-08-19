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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz vergi kaçakçılığı iddialarını reddetti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg belediye başkanıyken bir bankanın vergi kaçakçılığı yapmasına yardım ettiği iddialarını yalanladı.

IHA19 Ağustos 2022 Cuma 22:42 - Güncelleme:
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg belediye başkanlığı görevini yürütürken, Warburg Bankası tarafından yapılan ve "cum ex" olarak bilinen vergi kaçakçılığına yardım ettiği iddialarını reddetti. Hamburg Eyalet Meclis Komitesi tarafından dinlenen Scholz, "Warburg Bankası'nın vergi prosedürleri üzerinde hiçbir etkim yoktu. Herhangi bir güvence verdiğime dair en ufak bir belirti de yok" dedi. Scholz ayrıca belediye başkanıyken, Warburg yetkilileri ile 3 toplantı yaptığını fakat görüşmelerin içeriklerini hatırlayamadığını söyledi.

  • Almanya Başbakanı Olaf Scholz
  • Almanya Başbakanı Scholz
  • Olaf Scholz

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