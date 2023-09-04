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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, yüzünden yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koşu yaparken düşmesinin ardından yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı Scholz, yüzünden yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı
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Scholz'un X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sağ gözünün üzerinde göz kapama bandının ve yüzünde yara izlerinin olduğu görülüyor.

Başbakan Scholz, "Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum. İyi dilekleriniz için teşekkürler ancak olduğundan daha kötü görünüyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ise Berlin'de yaptığı açıklamada Scholz'un sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal programına devam edeceğini kaydetti.

Scholz, cumartesi koşu yaparken düşerek yaralanmış, yüzünde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan, bugün Başbakanlık'taki makamına gelen Scholz, yarın Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA) katılacak.

Scholz, Hindistan'da 8 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.

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