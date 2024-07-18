Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD seçimlerine ilişkin açıklama: Her türlü olasılığa karşı hazırlık yapıyoruz

Scholz, "t-online" haber portalına yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD ile siyasi, ekonomik ve kültürel olarak yakın ilişkiler içinde olduğuna işaret ederek "Hükümet değişiklikleri demokrasinin bir parçasıdır. Bu bağlamda elbette her türlü olasılığa karşı hazırlık yapıyoruz ama bunun nasıl olacağı konusunda kamuoyu önünde konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ GÜÇ DENGESİ MESAJI

Scholz, Amerika kıtasında belirsizliğin arttığını vurgulayarak bunun, toplumlarda gerginliklere yol açtığını ancak güven sağlayarak mücadele edilebileceğini dile getirdi.

Dünyadaki güç dengesinin değiştiğini; artık sadece ABD, Avrupa, Rusya ve Çin gibi geleneksel oyuncuların bulunmadığını kaydeden Şansölye, gelecekte Brezilya, Güney Afrika, Nijerya, Hindistan, Endonezya, diğer Arap ve Asya ülkelerinin de etkili olacağının altını çizdi.

"DÜNYA DEĞİŞTİ"

ABD'nin, Almanya'ya füze konuşlandırmasını geçmişte yanlış bulan Scholz'un, bu kararı artık neden doğru bulduğunun sorulması üzerine Şansölye, şu ifadeleri kullandı:

"O zamandan bu yana dünya büyük ölçüde değişti. Karşımızda giderek saldırganlaşan ve komşularını tehdit etmekten ya da Ukrayna örneğinde olduğu gibi onlara saldırmaktan çekinmeyen bir Rusya var. Putin, birçok ilgili silah kontrol anlaşmasını iptal etti ve önemli ölçüde yeniden silahlandı. Tüm bunlar uluslararası güvenliği tehlikeye atmaktadır. İşte bu nedenle tepki gösteriyoruz. Rusya'nın bize ve NATO topraklarına saldırmasını engelleyecek kadar güçlü olmalıyız."