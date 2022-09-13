Almanya Başbakanı Scholz'dan Putin'e kritik telefon

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 90 dakika süren telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş ve bunun sonuçlarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Scholz'un Putin'e bir an evvel ateşkesin sağlanması, Rus birliklerinin tamamen geri çekilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı temelinde diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Scholz'un, Rusya'nın bundan sonraki ilhak hamlelerinin cevapsız kalmayacağını ve hiçbir koşulda tanınmayacağını vurguladığı kaydedilen açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin sağlanmasının önemine de değindiği ifade edildi.

Açıklamada, Scholz'un, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporunda tavsiye edilen tedbirlerin derhal uygulanmasını istediği kaydedildi.

İki liderin özellikle gergin olan küresel gıda durumunu da ele aldıkları belirtilen açıklamada, Şansölye'nin Birleşmiş Milletler himayesindeki tahıl koridoru anlaşmasının öneminin altını çizdiği ve anlaşmanın tam olarak uygulamaya devam edilmesi gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Scholz'un Putin'den esir askerlere uluslararası insani hukuk hükümleri uyarınca muamele edilmesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine engelsiz erişim sağlanmasını talep ettiği aktarıldı.