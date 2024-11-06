Almanya Başbakanı Scholz'dan Trump'ın seçilmesi sonrası ilk açıklama

ABD seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklamasında bulunan Scholz, Donald Trump liderliğindeki bir hükümette pek çok şeyin farklı olacağını belirterek, "Mesajlarımız açık. Öncelikle Almanya güvenilir, transatlantik bir partner olmaya devam edecektir. Bu ortaklığa yaptığımız katkının farkındayız ve gelecekte de katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Şansölye Scholz, bunun aynı zamanda tüm NATO müttefiklerinin, Rusya'nın Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehdidi için de geçerli olduğunu kaydetti.

ABD'li seçmenlerin oylarını kullandığını ve Trump'ın seçimi kazandığını ifade eden Scholz, "Kendisini bu nedenle kutluyorum." diye konuştu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın büyük zorlukların ve krizlerin yaşandığı bir dönemde göreve başlayacağına dikkati çeken Scholz, "ABD ve Başkanı bunların üstesinden gelinmesinde merkezi bir rol oynayacak. Bu nedenle ABD'deki bir başkanlık seçimi her zaman Amerika'nın ötesinde yankılara sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) birbirine sıkı sıkıya kenetlenmesi ve bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüş alışverişinde bulunduğunu ve yarın Budapeşte'de Avrupa'nın diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geleceğini hatırlattı. Scholz, "Yakın bir koordinasyon içerisinde olacağız ve önümüzdeki haftalarda da bunu yapmaya devam edeceğiz. Son yıllarda tüm Avrupa ülkeleri kıtamızın güvenliği, Ukrayna'nın desteklenmesi, Avrupa'nın ekonomik ve enerji konularında bağımsızlığı için daha fazla sorumluluk üstlendi. Bunlar Avrupalılar olarak ABD ile ortak menfaatlerimizin olduğu konulardır ve olmaya da devam edecektir. Bunun üzerine inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Scholz, ABD'deki seçim kampanyasında ABD'lilerin siyasi anlamda ne kadar bölündüğünü gördüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bir ülkenin, vatandaşları birbirine ne kadar yakın durursa o kadar büyük ve güçlü olduğuna inanıyorum. Umarım biz Almanya'da bir arada kalırız. Farklı siyasi ve sosyal görüşlere sahip olabiliriz. Ama tek bir ülkede yaşıyoruz. Bizi birleştiren şeyler, bizi bölenlerden daha fazla"