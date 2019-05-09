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Almanya bu Türk'ü konuşuyor... 'Süper Kahramanlık Sertifikası' verildi

Nürnberg polisi, kız kardeşini yanan araçtan kurtaran Kenan Büyükhan´ın 10´uncu yaş günü kutlayarak ona `Süper Kahramanlık Sertifikası´ ve çeşitli hediyeler verdi.

  • DHA
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Alman medyasının Kenan´ı `kahraman´ ilan ettiği olay geçtiğimiz Mart ayında Nurnberg´de yaşanmıştı. Anne Tuğba Büyükhan (31), 3 çocuğunu da yanına alarak evden çıktıktan sonra 6 yaşındaki Azra´yı yuvaya bıraktığı sırada oğlu Kenan Büyükhan ve 2 yaşındaki kızı Hira Nur araçta kalmıştı. Bu sırada araçta yangın çıkmış; ön koltukta oturan Kenan, hemen araçtan inerek arka koltukta oturmakta olan kız kardeşi Hira Nur´un kemerini çözüp, onu kucağına alarak araçtan çıkarmıştı. Kendi canını hiçe sayarak, kız kardeşini kurtarmak için seferber olan Kenan´ı Alman basını `kahraman´ ilan etmişti.
 
ALMAN POLİSİ´NDEN KENAN´A EVİNDE SÜRPRİZ
 
Nürnberg Polis Teşkilatı´ndan bir grup polis, 10 yaşına basan Kenan Büyükhan´ı evlerinde ziyaret ederek, ona `Süper Kahramanlık Sertifikası´ ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra ise polis, doğum günü sürprizi kapsamında Kenan´ı, babası Celil Büyükhan ile birlikte araçla bir gezintiye çıkardı. Polis yetkilileri Kenan´ın bunu hak ettiğini belirterek, Tuna Nehri´nde devriye gezen polis botunda kaptanlık yapmasına da izin verdi. Güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Kenan, "10´uncu yaş günümde unutamayacağım anlar yaşadım" dedi.
 
BAVYERA HÜKÜMETİ ONUR MADALYASI VERECEK
 
Öte yandan, Bavyera Hükümeti, Kenan Büyükhan´a 29 Mayıs tarihinde Münih´te onur madalyası verecek. Başbakan Markus Söder´in hazır bulunacağı tören saat 11:00´de başlayacak.
 
İLK ÖDÜLÜ BAŞKONSOLOS VERMİŞTİ
 
Kenan´a ilk ödül 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmiş ve iş insanı Ayhan Yeşil de Kenan´a bir cep telefonu hediye etmişti.

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