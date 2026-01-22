İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2725
  • EURO
    50,8536
  • ALTIN
    6751.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya casus krizi! Rus diplomat sınır dışı edildi
Dünya

Almanya casus krizi! Rus diplomat sınır dışı edildi

Almanya'nın, Berlin'de görevli bir Rus diplomatı casusluk iddiasıyla sınır dışı ettiği bildirildi. Alman basını ise sınır dışı edilen diplomatın Rusya Büyükelçiliğinde askeri ataşe yardımcısı olduğunu yazdı.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Almanya casus krizi! Rus diplomat sınır dışı edildi
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Almanya hükümeti casusluğu hoş görmez, özellikle de diplomat statüsü altında yapılan casusluğu. Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırdık ve Rusya adına casusluk yapan kişinin (Ilona W.) sınır dışı edildiğini bildirdik." ifadelerine yer verildi.

Spiegel dergisi de sınır dışı edilen diplomatın Rusya Büyükelçiliğinde askeri ataşe yardımcısı olduğunu yazdı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Rusya istihbarat servisinin Almanya'da gerçekleştirdiği öne sürülen operasyonunu düşmanca bir eylem olarak nitelendirdiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 21 Ocak'ta Rusya'ya casusluk yaptığı iddia edilen Ilona W. adlı kadın tutuklanmıştı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Almanya-Ukrayna vatandaşı Ilona W. adlı kadının Kasım 2023'ten bu yana Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile istihbarat bağlantıları kurduğu ve Rus gizli servisi için çalışan bir kişiyle temas halinde olduğu belirtilmişti.

Şüphelinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli hassas verileri bu kişiye ilettiği ifade edilmişti.

Ilona W'nin, zaman zaman Rus Büyükelçiliğinden tanıdığı bir kişiye sahte kimlikle Berlin'deki siyasi etkinliklere katılması için yardımcı olduğu ve bu etkinliklerde istihbarat açısından önemli kişilerle bağlantılar kurduğu iddia ediliyordu.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.