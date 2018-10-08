Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, göçmen derneklerinin temsilcilerini kabul etti

Steinmeier, bugün aralarında Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu’nun da yer aldığı farklı ülkelerden gelen bazı göçmen derneklerinin temsilcilerini Berlin'deki Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’da kabul etti.

Sofuoğlu, görüşmenin arından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Steinmeier ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, burada daha çok Almanya’da gelişen ırkçılığı ele aldıklarını belirtti.

"Cumhurbaşkanı ırkçılık konusunda kaygılı." diyen Sofuoğlu, Steinmeier'in bu konuyu gelecek dönemde daha yoğun bir şekilde gündeme almak istediğini söyledi.

Steinmeier’in göçmen derneklerinin temsilcilerinden ülkedeki ırkçılık konusundaki düşüncelerini dinlediğini dile getiren Sofuoğlu,"Biz de göçmenlerin misafir işçi olarak gelmelerine rağmen ülkenin kalkınması ve geleceğin inşası konusunda önemli rol oynadıklarını dile getirdik. Göçmenlerin buranın eşit vatandaşları olarak görülmesi gerektiği üzerinde durduk. Bu konuda siyasette eksikliklerin olduğunu söyledik. Cumhurbaşkanı daha çok bizi dinledi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti

Sofuoğlu, toplantının başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin de değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben 'Almanya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci sınıf karşılama düzenlemiş olmasının hem Türkiye’de hem de Almanya’daki Türk toplumunda olumlu yankılar uyandırdığını' söyledim. Ziyaretin, insanların kendilerini bu ülke ile özdeşleştirmeleri için çok önemli olduğunu ifade ettim. Bunun yanında (Köln'deki) DİTİB Merkez Camisi'nin açılış sürecinde de yanlışlar yapıldı. 'Orada da bir fırsat kaçırıldı' dedim ama bu artık Türk toplumunda da siyah-beyaz tartışmanın ötesinde farklı tartışılıyor. Bu ziyaretin, Türk-Alman ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktasını beraberinde getirdiğini, aynı zamanda Almanya’daki Türk toplumunun konulara daha farklı ve daha eleştirisel bakması açısından olumlu bir ziyaret olduğunu söyledim."