30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Terör tehlikesi ile karşı karşıyayız

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Demokrasimiz terör tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi ve cinayetin ırkçılıkla bağlantılı olması Alman siyasileri harekete geçirdi. Demokrasiyi koruma çağrısında bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Demokrasi terör tehlikesi ile karşı karşıya” dedi. Tehdit alan politikacılara destek olmaları için çağrıda bulunan Steinmeier, "Walter Lübcke'yi koruyamadığımız için utanç duyuyorum. Demokrasinin temsilcileri tehdit edildiyse, demokrasimiz tehlikededir" dedi.


Dün Dortmund’da Protestan Kilise Konferansı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirterek, devlet kurumlarına olan güvenin zedelenmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu. Merkel, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü kurbanlarının yakınlarına Neonazi terör hücresinin suçlarının tamamen aydınlatılacağı yönünde verdiği sözü hatırlatarak, “Hiçbir tabu tanımaksızın olayın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Aksi taktirde inandırıcılığımızı tamamen yitirdiğimiz bir durumla karşı karşıya kalırız. Federal hükümet bu konuyu son derece ciddiye alıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas de Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin kendisini derinden sarstığını belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen politikacılar siyasi görüşleri nedeniyle aşırı sağcı teröristlerin kurbanı oluyor" sözleriyle endişelerini dile getirmişti. Maas, Almanya'da 12 binden fazla şiddet eğilimli aşırı sağcının bulunduğunu, bunlardan 450'si hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen hala saklanmayı başarabildiklerini ifade etmişti.


Almanya Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran’da evinin bahçesinde başından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 45 yaşındaki Alman vatandaşı Stefan E.’nin aşırı sağcı terör örgütü NSU ile bağlantısı olduğu tespit edilmişti.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan seçim sonuçlarını oradan takip ediyor

Başkan Erdoğan seçim sonuçlarını oradan takip ediyor

Yıldırım'dan sandık müşahitlerine çağrı

Yıldırım'dan sandık müşahitlerine çağrı

MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe üstüne darbe

MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe üstüne darbe

İstanbul Havalimanı bugün...

İstanbul Havalimanı bugün...

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Kars'ta PKK vahşeti! Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars'ta PKK vahşeti! Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kapalı madenden çalmışlar! 'Diaspor kristali' operasyonu

Kapalı madenden çalmışlar! 'Diaspor kristali' operasyonu

Galatasaray, Vedat Muriç'i bitirdi

Galatasaray, Vedat Muriç'i bitirdi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

İstanbul seçimini yapıyor

İstanbul seçimini yapıyor

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA