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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Şansölye Merkel'in uçakları değişiyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Angela Merkel'e tahsis edilen uçakların sık sık arızalanması üzerine Alman Ordusu, üç adet Airbus A340 uçak siparişi verdi.

  • İHA
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Angela Merkel'in uçaklarının sık sık arıza yapması sebebiyle Alman Ordusu, üç yeni uçuk almak için harekete geçti. Alımı düşünülen Airbus A350 model uçağın ilkinin 2020 yılına kadar hazır olması planlanıyor.
 
Almanya Savunma Bakanlığı, hükümet uçaklarının filosunun hızla yenilenmek istendiğini ve alınacak ilk uçağın 150 milyon euro'ya mal olacağı açıklandı. Alman medyası uçakların arızalanmasını ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın havaalanlarında mahsur kalmasını veya gidecekleri yere tarifeli uçuşlarla gitmelerini utanç verici olarak nitelendirirken, Şansölye Angela Merkel’i, Savunma ve Maliye Bakanlığını Beyaz Filo'daki gergin duruma hızlı bir çözüm bulmaya çağırdı.
 
UÇAKLAR BİRÇOK KEZ ARIZALANDI 
 
İki gün önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steienmeier'in "Theodor Heuss" isimli Airbus A340 uçağı teknik bir arıza yüzünden Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkış gerçekleştirememişti. Cumhurbaşkanı Steienmeier, Etiyopya'ya Dışişleri Bakanı olarak geldiği 2014 yılında da uçağın lastiğinin patlaması sonucu uzun süre havaalanında kalmıştı.
 
Öte yandan Steienmeier, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde de uçakta meydana gelen arıza nedeniyle parçanın değiştirilmesi sonucu 6 saat beklemek zorunda kalmıştı. Letonya'da da Steienmeier'in uçağının kokpit penceresinin açılması nedeniyle saatlerce arıza giderilme çalışılmıştı. 2006 yılında ise Latin Amerika Zirvesi'ne katılmak için havalanan uçak hava basıncının artması nedeniyle Viyana'ya acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Şansölye Başbakanı Angela Merkel, G-20 zirvesi için Buenos Aires'e giderken uçağı havada arızalanmış ve Hollanda hava sahasından geri dönerek Köln-Bonn havaalanına iniş yapmıştı.
 
Cumhurbaşkanı ve Şansölyenin kullandığı Airbus A340 model uçakların 20 yaşında olduğu ve 2009 yılında Lufthansa'dan satın alındığı biliniyor.

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

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