Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan yenilenebilir enerji çağrısı

Baerbock, Berlin'de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bazı ülkelerin varlığını tehdit eden etkilerine dikkati çekerek "Hepimiz için bu kriz, çağımızın en büyük güvenlik sorunudur." dedi.

Rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaştırılmasına yönelik küresel olarak bağlayıcı hedefler konulması için çalışmak istediğini dile getiren Baerbock, ihtiyaç duyulan şeyin, sera gazlarının ciddi bir şekilde azaltılması olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkesinin yoksul ülkelere yönelik iklim yardımının yılda en az 6 milyar avroya çıkarılacağını hatırlattı.

İklim politikasının, ülkelerin çıkarına olduğunu vurgulayan Baerbock, "Küçük ada devletlerinden büyük sanayi ülkelerine kadar hepimizin ortak bir çıkarı var. Kendimizin ve çocuklarımızın gelecekte güvenli bir dünyada yaşayabilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

- 40'TAN FAZLA ÜLKENİN TEMSİLCİSİ BERLİN'DE

Dubai'de yapılacak Dünya İklim Konferansı'na hazırlık amacıyla 40'tan fazla ülkenin temsilcisi, İklim Diyaloğu Toplantısı için Berlin'de bulunuyor.

2015'teki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP26) küresel ısınmayı 2 santigratın altına indirme ve mümkünse 1,5 santigrat ile sınırlama hedefi konulmuştu.