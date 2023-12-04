Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail, Gazze'deki sivillerin acılarını hafifletmekten sorumlu

Baerbock, Berlin'de Yeşiller Partisinin düzenlediği "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75 yılı" konulu konferansta konuştu.

Dışişleri Bakanı Baerbock, "İsrail'in Gazze'de meşru müdafaa hakkının bulunduğunu" vurgulayarak, "Kilit soru bu meşru müdafaa hakkının nasıl kullanılacağıdır. Özellikle bu aşamada sivillerin acılarını hafifletme sorumluluğu vardır. Çünkü çok sayıda Filistinli çoktan öldü." dedi.

Baerbock, "Başkalarının acılarını görmezden gelerek kendimizinkini hafifletemeyiz. Başkalarının acılarını sona erdirmek istersek o zaman kendi acımızı sona erdirebiliriz." diye konuştu.

İhtiyaç duyulan şeyin İsrailliler ve Filistinliler için güvenliği sağlayacak iki devletli bir çözüm olduğunu vurgulayan Baerbock, "Bunu ancak küresel bir toplum olarak birlikte başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Baerbock, "Benim için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin özü her insan hayatının eşit değerde olduğudur ve savunulması gerektiğidir." şeklinde konuştu.