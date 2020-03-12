İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2829
  • EURO
    7,0402
  • ALTIN
    320.678
  • BIST100
    93639.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD'nin Avrupa'ya sınırlarını kapatmasını eleştirdi
Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD'nin Avrupa'ya sınırlarını kapatmasını eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye gelen tüm seyahatlerin cuma gecesinden itibaren 30 gün boyunca askıya alma kararını eleştirdi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 20:56
ABONE OL

Maas, Berlin'de Bolivyalı mevkidaşı Karen Longaric Rodriguez ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump'ın kararını tek taraflı ve AB ile istişarede bulunmadan almasını eleştiren Maas, 'Bu kararın Avrupa'nın eksikliğiyle açıklanması, bu kararda belki de daha az olgusal nedenlerin rol oynadığını gösteriyor.' dedi.

"DİPLOMASİNİN BU KRİZİ YENMESİ VE YENİ İLETİŞİM YOLLARI BULMASI GEREKECEK"

Maas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelenin küresel bir meydan okuma olduğunu vurgulayarak, "Suçlamalarla bezenmiş kararlar alındığında bu ABD bile olsa haklı bulmayız. Şu anda daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var.' ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hemen hemen her uluslararası konferansın iptal edildiğini ve kendisinin de Çekya ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maas, 'Diplomasinin bu krizi yenmesi ve yeni iletişim yolları bulması gerekecek." dedi.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında anılıyor: Star.com.tr Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Beril Dedeoğlu'nu anlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Doğu'ya İHA ve SİHA üssü
Doğu'ya İHA ve SİHA üssü

Doğu'ya İHA ve SİHA üssü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.