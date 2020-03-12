Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD'nin Avrupa'ya sınırlarını kapatmasını eleştirdi

AA 12 Mart 2020 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 20:56

Maas, Berlin'de Bolivyalı mevkidaşı Karen Longaric Rodriguez ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump'ın kararını tek taraflı ve AB ile istişarede bulunmadan almasını eleştiren Maas, 'Bu kararın Avrupa'nın eksikliğiyle açıklanması, bu kararda belki de daha az olgusal nedenlerin rol oynadığını gösteriyor.' dedi.

"DİPLOMASİNİN BU KRİZİ YENMESİ VE YENİ İLETİŞİM YOLLARI BULMASI GEREKECEK"



Maas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelenin küresel bir meydan okuma olduğunu vurgulayarak, "Suçlamalarla bezenmiş kararlar alındığında bu ABD bile olsa haklı bulmayız. Şu anda daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var.' ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hemen hemen her uluslararası konferansın iptal edildiğini ve kendisinin de Çekya ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maas, 'Diplomasinin bu krizi yenmesi ve yeni iletişim yolları bulması gerekecek." dedi.