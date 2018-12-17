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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Irak'ın geleceği Avrupa için de önemli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'Irak'ın geleceği Avrupa için de önemli' dedi.

  • İHA
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Irak'ın başkenti Bağdat'a çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim ile görüştü. Irak halkının son yıllarda terör örgütü DEAŞ nedeniyle kötü günler geçirdiğini belirten Maas, "Irak uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle DEAŞ'ı mağlup ederek önemli başarı elde etti. Irak'ın güvenliği ve geleceği bölge için olduğu kadar Avrupa için de önemlidir. Almanya Irak'a yeniden yapılanması için yardımlarına devam edecektir" dedi.
 
Irak Dışişleri Bakanı Hakim de Irak'ın güvenli bir ülke olduğunu ifade ederek, DEAŞ nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Almanya'da bulunan Iraklıların ülkelerine dönmelerini istedi.
 
Almaya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bağdat ziyareti çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelecek. Irak’ta 2014 yılından bu yana terör nedeniyle 4 milyon kişi ülkesini terk etti.

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