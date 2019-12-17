14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8817
  • 6,5591
  • 279.167
  • 111361
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Mülteci krizi yok, uluslararası dayanışma krizi var

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, 1. Küresel Mülteci Forumu'nda 'Hayır, bir mülteci krizi yok. Uluslararası dayanışma sağlama konusunda kriz var.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mülteci krizinden ziyade uluslararası dayanışma konusunda bir kriz olduğunu söyledi.
 
Maas, Cenevre'de düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada, ''Hayır, bir mülteci krizi yok. Uluslararası dayanışma sağlama konusunda kriz var.'' dedi.
 
Alman Dışişleri Bakanı, mülteci konusundaki ağırlığın eşit şekilde ve daha fazla omuza dağıtılması ve mültecilere kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için perspektifler sunulması gerektiğini vurguladı.
 
Ülkelerin sadece yüzde 20'sinin mülteci kabul ettiğine işaret eden Maas, mülteci kabul eden her 10 ülkeden 9'unun da az gelirli olduğunu ifade etti.
 
Son yıllarda hem ülke olarak büyük hem de ekonomik olarak güçlü ülkelerin dahi yüz binlerce mülteciyi kabul etmekte zorlandığını dile getiren Maas, bu nedenle yük paylaşımının önemli olduğunu söyledi.
 
Maas, Almanya olarak mülteciler konusunda en büyük ikinci donör ülke olduklarının, gelecek yıllarda da bu konuda sorumluluk almaya devam edeceklerini belirtti.

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

PKK'ya üst düzey darbe! Etkisiz hale getirildi

PKK'ya üst düzey darbe! Etkisiz hale getirildi

'Bu konuda uluslararası toplum Türkiye'nin izinden gitmelidir'

'Bu konuda uluslararası toplum Türkiye'nin izinden gitmelidir'

Uzaydaki yıldızımızın ismi belli oldu

Uzaydaki yıldızımızın ismi belli oldu

Rekabet Kurumu'ndan 'Google' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Google' açıklaması

Görenler şaştı kaldı: Aralık ayında meyve verdi

Görenler şaştı kaldı: Aralık ayında meyve verdi

Anayasa Mahkemesi'nden kritik 'nafaka' kararı: Hak ihlali...

Anayasa Mahkemesi'nden kritik 'nafaka' kararı: Hak ihlali...

Çarpıcı açıklama: Buna müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Çarpıcı açıklama: Buna müsaade etmemek boynumuzun borcudur
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İmzalar atıldı: Milli imkanlarla geliştirilen Songar silahlı drone TSK'nın envanterine girecek

İmzalar atıldı: Milli imkanlarla geliştirilen Songar silahlı drone TSK'nın envanterine girecek

ABD'nin INF'den çekilme gerekçesiydi! O füze böyle ateşlendi

ABD'nin INF'den çekilme gerekçesiydi! O füze böyle ateşlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA