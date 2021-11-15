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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Yaptırımları daha ağırlaştıracağı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a yönelik yaptırımları daha da ağırlaştıracağını bildirdi. Maas, 'Bugün burada cevabımızı vereceğiz. Özellikle insan kaçakçılığıyla ilgisi olan kişilere yaptırımları daha ağırlaştıracağız.' dedi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:29
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Maas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel'de yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB'den ülkesine olan yaptırımları kaldırmasını istediğine işaret ederek "Bugün burada cevabımızı vereceğiz. Özellikle insan kaçakçılığıyla ilgisi olan kişilere yaptırımları daha ağırlaştıracağız." dedi.

Minsk'te yaşananların, insanlık dışı bir sistemin göçmenleri AB'ye baskı aracı olarak kullanmak istemesi olduğuna dikkati çeken Maas, bu durumun son günlerde daha da kötü bir hal aldığını vurguladı.

Maas, hava yollarının Belarus'a insan kaçakçılığına alet olmaması gerektiğine dikkati çekerek "THY'nin attığı adımlar, gayrimeşru faaliyetlerden uzak kalınabileceğini gösterdi. Bunu diğer hava yolları da yapabilir, bunu yapmayan ağır yaptırımları hesaba katmalı. Göçmenleri, Belarus'a götüren hava yolları için iniş ve kalkış haklarını durdurmayı ekarte edemeyiz." diye konuştu.

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