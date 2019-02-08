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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul: Hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma talep ediyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ülkesinin çizgisinde değişiklik olmadığını, bu konuda hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma talep ettiklerini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıkladığı rapora ilişkin soruya cevap verdi.
 
Callamard’ın ilk ara raporunu sunduğunu, mayıs ayında da nihai bir rapor açıklayacağını bildirdiğini söyleyen Breul, “Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Biz bu nihai rapora bakacağız ve ardından değerlendireceğiz.” dedi.
 
Breul, nihai raporun İnsan Hakları Konseyinde de sunulacağını ifade etti.
 
"Prensip olarak Kaşıkçı olayında çizgimizde bir değişiklik yok. Biz hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma talep ediyoruz." diyen Breul, bu konuda Riyad’da başlayan ve 11 sanığın yargılandığı davayı önemli "yol işareti" olarak gördüklerini, burada Suudi Arabistan yargısının tamamen saydam olmasını ve hukuk devletine uygun bir süreç yürütülmesini beklediklerini kaydetti. 

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