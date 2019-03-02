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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Esed rejimine uyarı: Kimyasal silah programını açıkla ve imha et

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Esed rejiminin tüm kimyasal programını açıklamasını ve kimyasal silahlarını uluslararası denetim altında imha etmesini istedi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), 7 Nisan 2018’de Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğrulayan raporuna işaret edilerek, çok sayıda kadın, erkek ve çocuğun acımazsızca öldürüldüğü ve yüzlerce insanın yaralandığı bu hadisenin münferit bir olay olmadığı vurgulandı.

Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gelecek hafta Suriye dahil olmak üzere her yerde kimyasal silahların kullanımının hemen durdurulması için çaba sarf edeceği belirtilen açıklamada, "Esed rejimi artık tüm kimyasal silah programını açıklamalı ve uluslararası denetim altında imha etmelidir." çağrısı yapıldı.

Almanya'nın, Suriye'de bu tür korkunç silahları kullanan asıl faillerin KSYÖ'nun bağımsız uzmanları tarafından tespit edilebilmeleri için çaba sarf ettiği, bu yönde BM Güvenlik Konseyi'nde çalışmaların sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Bu çalışmalarla, uluslararası toplum tüm faillere 'sonunda tespit edilecekleri ve acımasızca işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri'ne ilişkin önemli bir sinyal göndermiş olacak." ifadesi kullanıldı.

KSYÖ'nün Duma raporu

KSYÖ, Doğu Guta'nın Duma ilçesine 7 Nisan 2018'de yapılan kimyasal silah saldırısına ilişkin nihai raporunu dün açıklamıştı.

Raporda, Duma'da kimyasal silah kullanıldığı doğrulanmıştı. Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine bağlı Duma ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Rejim güçlerinin kimyasal silah kullanması, muhaliflerin bölgeden çekilmesine ve sivillerin kentten zorunlu tahliyesine yol açan süreci başlatmıştı.

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