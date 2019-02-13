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Almanya, Esed rejiminin iki istihbaratçısını tutukladı

Almanya federal savcısı, Rheinland-Pflaz eyaletinde Esed rejimine çalışan iki Suriyeli üst düzey istihbaratçının tutuklandığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Almanya'nın Rheinland-Pflaz  eyaletinde Esed rejimine çalışan iki eski istihbaratçı insanlık suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklandı.
 
Almanya federal savcısı yaptığı açıklamada Anwar R. adıyla tanımlanan 56 yaşındaki şahsın Esed rejimi istihbaratında yüksek rütbeli bir subay olduğunu ve Şam'daki hapishanelerde tutuklu bulunan insanlara karşı istismarda bulunduğunu belirtti.  Söz konusu şahsın 2011 ila 2012 arasında hapishanedeki tutuklulara sistematik işkence uygulanması konusunda da emirler verdiği açıklandı.
 
Federal savcıya göre 42 yaşındaki Eyad A. ise Esed rejimi muhalifi onlarca kişiyi tutuklayarak cezaevlerinde işkence görmesini sağladı. Savcılık aynı zamanda her iki şahsın 2012 yılında Suriye'den ayrıldığını belirtti.

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