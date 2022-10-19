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Dünya

Almanya-Fransa arasındaki toplantı 26 Ekim'e ertelendi

Almanya ile Fransa arasında 26 Ekim'de yapılması planlanan Ortak Bakanlar Konseyinin ocak ayına ertelendiği bildirildi.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
Almanya-Fransa arasındaki toplantı 26 Ekim'e ertelendi
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın ev sahipliğinde gelecek hafta düzenlenmesi öngörülen Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyinin planlanan zamanda yapılmayacağını ifade etti.

Hebestreit, Fransa tarafıyla bu toplantının ertelenmesinin mantıklı olacağı konusunda ortak karar aldıklarını belirterek, Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyinin ocak ayına ertelendiği bilgisini paylaştı.

Bunun sebeplerinden birinin bazı bakanların başka görevlerinden dolayı toplantıya katılmayacağı için "lojistik zorluklar" olduğunu ifade eden Hebestreit, bir diğer sebebinin de Fransızlarla istişarelerde bulundukları bazı meselelerde uyum sağlama konusunda zamana ihtiyaç duyulması olduğunu kaydetti.

Ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hemen hemen her hafta görüştüğüne işaret eden Hebestreit, iki liderin yarın başlayacak AB Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geleceğini aktardı.

Hebestreit, gelecek hafta da Scholz'un Paris'te bakanların katılımı olmadan Macron ile bir araya gelme düşüncesinin bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlerde, enerji alanındaki bazı konulara ve ortak savunma projelerine ilişkin ilerlemeler sağlanamadığı ileri sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron kısa süre önce bir Fransız gazetesine yaptığı açıklamada, enerji krizine ilişkin Almanya'ya Avrupa ile dayanışma içinde olması çağrısında bulunarak, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya ile Fransa arasında iki ülkenin iş birliğini artırması için 2019'da imzalanan Aachen Anlaşması'nda yılda en az bir kez Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyi'nin düzenlenmesi öngörülüyor.

Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyi 2021'de Almanya'da yapılan genel seçimlerden dolayı gerçekleşmemişti.

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