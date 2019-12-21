Almanya geçen yıl 28 bin 446 Türk vatandaşına vize vermedi

21.12.2019 21:48 - Güncelleme: 21.12.2019 21:48

Almanya Schengen vizesi olan Türklere bile giriş vizesi vermiyor. Almanya'nın Türkiye'deki temsilcilikleri de Türk vatandaşlarına adeta giriş yasağı uyguluyor.

Tepki Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'dan geldi.

Büyükelçi Aydın sadece geçen yıl 28 bin 446 Türk vatandaşının vize başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı, "Bu da Almanya’ya girişlerinin engellenmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Alman Hükümeti bu tavrına karşılık Türkiye ile ilgili bilgileri çarpıtmaya çalışıyor. Bunun son örneği Yeşiller Partisi'nin Türkiye'de tutuklu Almanlar ile ilgili soru önergesine verilen yanıt.

Büyükelçi Ali Kemal Aydın Hükümet'in cevabında yer alan 59 tutuklu olduğu yolundaki bilgiyi yalanladı, Türkiye'de 42 Alman vatandaşının tutuklu olduğunu, bunların büyük kısmının ise uyuşturucu, adam yaralama gibi adi suçlardan yargılandığını söyledi.

(TRT Haber)