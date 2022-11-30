Almanya Holodomor trajedisini ''soykırım'' olarak tanıdı

Federal Mecliste görüşülen önergeye hükûmeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) ile muhalefetten Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) "evet" oyu kullanırken Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ise "çekimser" kaldı.

Böylece Almanya, Holodomor'u "soykırım" olarak tanıdı.

Mecliste görüşmeleri Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev de takip etti.

- Holodomor nedir?

Ukraynaca Holodomor, "suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi" anlamına geliyor.

Sovyet rejiminin 1932-1933 döneminde Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna Parlamentosu 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanımıştı.