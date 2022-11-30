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Dünya

Almanya Holodomor trajedisini ''soykırım'' olarak tanıdı

Almanya, dönemin SSCB lideri Josef Stalin'in toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için attığı adımlar nedeniyle yaşanan ve 'Holodomor' adı verilen kıtlığı 'soykırım' olarak tanıdı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
Almanya Holodomor trajedisini ''soykırım'' olarak tanıdı
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Federal Mecliste görüşülen önergeye hükûmeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) ile muhalefetten Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) "evet" oyu kullanırken Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ise "çekimser" kaldı.

Böylece Almanya, Holodomor'u "soykırım" olarak tanıdı.

Mecliste görüşmeleri Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev de takip etti.

- Holodomor nedir?

Ukraynaca Holodomor, "suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi" anlamına geliyor.

Sovyet rejiminin 1932-1933 döneminde Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna Parlamentosu 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanımıştı.

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