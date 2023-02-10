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Dünya

Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Türkiye'nin yanındayız

Alman hükümeti, deprem bölgesindeki mağdurlar için Türkiye'ye yardım göndermeye devam ediyor.

AA10 Şubat 2023 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Türkiye'nin yanındayız
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İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Savunma Bakanı Boris Pistorius, Wunstorf Hava Üssü'nde Türkiye'ye gönderilen yardımlara ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar, yardımların devam ettiğini belirtti.

Almanya'nın Türkiye'deki depremzedelere çadır ve diğer yardım malzemelerini taşıyan üç uçak gönderdiğini ifade eden Faeser, "Bu inanılmaz boyutlarda bir doğal afet, gerçekten derinden etkilendik. Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Savunma Bakanı Pistorius da Alman Hava Kuvvetlerinin bu uçuşları gerekli olduğu sürece devam ettireceğini vurgulayarak, "Bu korkunç bir doğal afet. Alman Silahlı Kuvvetleri ve mensupları olarak düşüncelerimiz hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla, şu anda yas tutan ve bu zor durumla başa çıkmak zorunda olan yakınlarıyla birlikte. Bu korkunç, kelimelere dökmesi zor bir durum." diye konuştu.

Almanya'nın bugün gönderdiği yarım malzemeleri arasında çadırlar, yataklar, uyku tulumları, battaniyeler, ısıtıcılar ve jeneratörler bulunuyor.

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