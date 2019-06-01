Almanya ile ABD anlaştı: Güvenli bölge YPG’yi koruyacak  

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’yı kullanarak Fırat’ın doğusunu askeri üslerle parselleyen ABD, Türkiye sınırında kurulacak güvenli bölge projesine Almanya’yı dahil etti. Washington-Berlin hattında gizli görüşmeler yürüten yetkililerin, güvenli bölgeyi YPG’li teröristleri korumak amacıyla oluşturacağı ve Alman jetlerinin havadan destek sağlayacağı bildirildi.

TERÖRİSTE HAVA DESTEĞİ

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Berlin hükümeti ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye askeri destek için yeşil ışık yaktı. Güvenli bölgenin terör örgütü YPG/PKK’yı Türkiye ve Esad rejiminin saldırılarından korumak adına dizayn edildiği belirtilirken, Almanya’nın ABD’ye Ürdün’de konuşlandırılmış askerlerin görev süresinin uzatılması önerisini sunduğuna işaret edildi. Haberde Ürdün’deki üslerde konuşlu Tornado jetlerinin terör örgütü YPG/PKK’ya havadan kalkan olacağı vurgulandı. Ürdün’de konuşlandırılan Alman birliğinin görev süresinin 31 Ekim 2019’da sona eriyor. Planın hayata geçmesi için Alman meclisinin bu süreyi uzatması gerekiyor.

MÜNBİÇ ÖRNEĞİ

Alman basınında yer alan haberlerin ardından Berlin’e resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi. Toplantı sonrası basının sorularını yanıtlayan Pompeo, gazetecilerin güvenli bölge sorusu üzerine “Buna ister tampon bölge deyin ister başka bir şey olarak adlandırın. Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor” dedi. “Fırat Nehri’nin batısındaki Münbiç’te Türklerle beraber çıkardığımız işi gördünüz” ifadeleriyle Pentagon ile TSK’nın ortak devriyelerini hatırlatan Pompeo, planlanan güvenli bölgenin Türkiye ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki gerginlikleri önlemeyi hedeflediğini kaydetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşen Pompeo, “Ülkelerimizin önünde dünyadaki istikrar ve güvenliğin sağlanması için yapılması gereken çalışmalar var” ifadelerini kullandı.