İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2022 Cumartesi / 4 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya ile İran arasında gerginlik! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Dünya

Almanya ile İran arasında gerginlik! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Almanya İran'da devam eden güvenlik sıkılaştırmasını protesto etmek için İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 00:12 - Güncelleme:
Almanya ile İran arasında gerginlik! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Hem Tahran'daki büyükelçimizin hem de Berlin'deki İran büyükelçisinin dün ilgili dışişleri bakanlıklarında görüşmeye davet edildiğini teyit edebilirim." dedi.

"NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDUK"

Sasse, "Federal hükümetin tutumunu çok net bir şekilde ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Almanya, İran'da 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından öldürülmesiyle alevlenen hükümet karşıtı protestoların başlamasından bu yana bu ülkenin büyükelçisini 3. kez Dışişleri Bakanlığına çağırmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.