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Dünya

Almanya ile Ukrayna arasında 'askeri ve insani durum' görüşmesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda Ukrayna'daki mevcut askeri ve insani durumu değerlendirdi. Görüşmede Zelenskiy, Almanya'nın özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik katkılarından ötürü teşekkür etti.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 21:23 - Güncelleme:
Almanya ile Ukrayna arasında 'askeri ve insani durum' görüşmesi
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz, Zelenskiy ile telefonda Ukrayna'daki askeri ve insani durumu görüştü.

Zelenskiy, özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için verdiği askeri destek dolayısıyla Alman hükümetine teşekkür etti.

Şansölye Scholz da Rusya'ya karşı yaklaşık 1000 gündür devam eden savaşta Ukrayna ile sarsılmaz dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etti ve Almanya'nın, Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde Ukrayna'yı askeri alanda desteklemeye devam edeceği konusunda güvence verdi.

İki lider, Ukrayna'da "adil barışa gidebilecek olası yolları da göz önünde bulundurarak yapıcı diyaloğu sürdürme ve yakın temas halinde kalma" konusunda mutabık kaldı.

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