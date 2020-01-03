Almanya Irak'ta gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu

AA 03.01.2020 15:32 - Güncelleme: 03.01.2020 15:32

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, bugün Berlin’deki Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, ABD'nin saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Irak'ta artan tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Demmer, ABD’nin eyleminin, İran’ın sorumlu olduğu bir dizi askeri provokasyona bir tepki olduğunu vurguladı.

Almanya’nın geçmişte Irak'taki koalisyon askerlerine ve son olarak ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırıları kınadığını anımsatan Demmer, "İran’ın bölgesel faaliyetlerinden biz de büyük endişe duyuyoruz." dedi.

Demmer, olayların tehlikeli bir noktaya doğru gittiğini hatırlatarak, "Son gelişmelerden dolayı gerilimin artmasından endişe duyuyoruz. Bundan dolayı soğukkanlı ve itidalli bir şekilde gerilimin düşürülmesine katkı sağlanması önemli." diye konuştu.

Bölgesel sorunların sadece diplomatik yollarla çözülebileceğini kaydeden Demmer, bu konuda Almanya’nın müttefik ülkelerle temasta olduğunu kaydetti.

- "Irak’ın istikrarsızlaştırılmasından kaçınılmalı"

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger ise bölgede gerilimin düşürülmesi konusunda ABD ile yakın temasta olduklarını ifade etti.

Burger, "Irak’ın bu ihtilafa dahil edilmesinden ve istikrarsızlaştırılmasından kaçınılmalı." vurgusu yaparak terör örgütü DEAŞ’e karşı mücadelenin de sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christina Routsi de, Irak’taki Alman askerlerinin durumuna ilişkin bilgi verirken 130 ülke askerinin, Irak hükümetinin daveti üzerine bölgede bulunduğuna işaret etti.

Routsi, Alman askerlerine askeri alanlardan çıkmamaları yönünde bir kısıtlama getirildiğini ancak Irak askerlerine ve Peşmerge güçlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

- ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.