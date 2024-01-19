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Dünya

Almanya, İsrail ve Filistin arasındaki ihtilafta iki devletli çözümü destekliyor

Almanya hükümeti, Orta Doğu'da iki devletli çözümü barışçıl bir gelecek için önemli bir perspektif olarak gördüğünü bildirdi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 22:32 - Güncelleme:
Almanya, İsrail ve Filistin arasındaki ihtilafta iki devletli çözümü destekliyor
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Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu" açıklamasını değerlendirdi.

Büchner, "Hükümetimizin, Avrupa Birliği'nin ve ABD hükümetinin iki devletli çözümü barışçıl bir gelecek için önemli bir perspektif olarak gördüğünü vurgulamak istiyoruz." dedi.

İki devletli çözümün Filistinliler için çok önemli olduğunu ifade eden Büchner, Filistinlilerin gelecekleri için bir perspektife ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Christian Wagner ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bizim tutumumuz çok açık, Orta Doğu ihtilafına uzun vadeli bir çözüm ancak iki devletli çözümle mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamalarda, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını söylemişti.

  • Almanya
  • Orta Doğu
  • 2 devletli çözüm

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