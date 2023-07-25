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Dünya

Almanya: İsrail'deki derinleşen gerilimi endişeyle izliyoruz

Almanya, İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından toplumda derinleşen gerilimden büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

AA25 Temmuz 2023 Salı 16:58 - Güncelleme:
Almanya: İsrail'deki derinleşen gerilimi endişeyle izliyoruz
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve halkıyla derin bir dayanışma içinde olunduğuna işaret edilerek "Ancak İsrail toplumunda derinleşen gerilimi de büyük bir endişeyle izliyoruz. Özellikle yargıda yapılması planlanan reformun ilk bölümünün dün kabul edilmesinin ardından, yeni bir uzlaşının sağlanabilmesi için geniş bir toplumsal tartışmaya yeterli zaman ve alan tanınması önemini korumaktadır. Başta hükümet olmak üzere tüm taraflar buna katkıda bulunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'de hükümet ile muhalefet arasında diyalog çağrısında bulunularak "Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un arabuluculuğunda hükümet ile muhalefet arasında yürütülen müzakerelerin şimdilik başarısızlıkla sonuçlanmasından büyük üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı bugün mecliste kabul edilmişti.

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