İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6624
  • EURO
    25,6303
  • ALTIN
    1467.49
  • BIST100
    5427.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya, İsrail'den hava savunma sistemi alacak
Dünya

Almanya, İsrail'den hava savunma sistemi alacak

İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya'nın İsrail'den 'Arrow 3' hava ve füze savunma sistemi alacağını duyurdu.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Almanya, İsrail'den hava savunma sistemi alacak
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile Federal Meclis Bütçe ve Savunma Komitelerinin, İsrail-ABD ortak yapımı "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemini satın almak için gerekli adımları başlatma taahhüdünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İsrailli yetkililerin, satın alma sözleşmesini sonuçlandırmak için Alman mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Gerekli satış onayının sağlanması için İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin sürekli iletişim halinde olduğu ABD yönetiminin satış için onay vermesinin ardından Almanya'nın taahhüt mektubu imzalayacağı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığınca, ABD Füze Savunma Ajansı ve İsrail Havacılık Endüstrisi işbirliğinde geliştirdiği ve balistik füzeleri engellemek için tasarladığı "Arrow 3"ün, "türünün dünyadaki en gelişmiş sistemlerinden biri" olduğu belirtiliyor.

İsrailli ve Alman yetkililer, hava savunma sistemlerinin temini için Eylül 2022 ve Nisan 2023'te bir araya gelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.