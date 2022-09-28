İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5221
  • EURO
    17,7718
  • ALTIN
    969.893
  • BIST100
    3270.99
Dünya

Almanya karanlık Noel'e hazırlanıyor

Almanya Çevre Eylemi Örgütü (DUH) dünya genelindeki enerji krizi nedeniyle Noel ışıkları geleneğinin bırakmasını önerdi. Yalnızca Almanya'da evlerdeki Noel aydınlatmaları, bir yıl içinde 400.000 nüfuslu bir şehir kadar elektrik tüketiyor.

Star Gazetesi28 Eylül 2022 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya Çevre Eylemi Örgütü'nden (DUH) yapılan açıklamada, Almanya'nın enerji krizi nedeniyle şehirlerde ve evlerde Noel aydınlatması geleneğini bu yıl terk etmesi gerektiği belirtildi.

Çevre örgütünün Genel Müdürü Juergen Resch, "Bu kış şehirlerde, evlerde ve apartmanlarda Noel ışıkları olmadan yaşamak elbette bir mesele olmalı." dedi.

IŞIKLAR 400.000 NÜFUSLU BİR ŞEHİR KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR

Yalnızca Almanya'da özel evlerdeki Noel ışıkları, bir yıl içinde 400.000 nüfuslu bir şehir kadar elektrik tüketiyor. Resch, Rusya-Ukrayna çatışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji kıtlığının yanı sıra iklim koruma nedenlerini göz önünde bulundurarak "ara vermeliyiz" dedi.

ENERJİ TASARRUFLARI DEVREDE

Alman hükümeti, önümüzdeki kış aylarında elektrik kesintilerini ve gaz kesintilerini önlemek için şimdiden birkaç enerji tasarrufu önlemi aldı. Kamu binaları ve işyerlerindeki maksimum oda sıcaklıkları düşürülürken, başkent Berlin'deki Brandenburg Kapısı gibi anıtlar artık aydınlatılmıyor.

BU YIL NOEL'İ DAYANIŞMA ÖZEL KILACAK

Almanya'nın ünlü Noel pazarları için düzenlemeler henüz uygulanmamış olsa da, DUH şefi Resch, toplulukların ve şehirlerin her birinin yalnızca bir yanan ağacı olması gerektiğini önerdi. Resch, "Bu noktada bilinçli olarak kaçınmak, tasarruf etmek ve dayanışma göstermek aslında bu Noel sezonunu çok özel kılabilir." ifadelerini kullandı.

Geleneksel olarak dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi çeken Köln'ün büyük Noel pazarları, aydınlatmayı azaltma planlarını açıkladı. Şehir geçen hafta, "Amaç, enerji güvenliğine katkıda bulunmak için mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu yapmaktır." dedi.

Star Gazetesi

  • Almanya Çevre Eylemi
  • NOEL
  • ışıklandırma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.