Almanya karanlık Noel'e hazırlanıyor

Almanya Çevre Eylemi Örgütü'nden (DUH) yapılan açıklamada, Almanya'nın enerji krizi nedeniyle şehirlerde ve evlerde Noel aydınlatması geleneğini bu yıl terk etmesi gerektiği belirtildi.

Çevre örgütünün Genel Müdürü Juergen Resch, "Bu kış şehirlerde, evlerde ve apartmanlarda Noel ışıkları olmadan yaşamak elbette bir mesele olmalı." dedi.

IŞIKLAR 400.000 NÜFUSLU BİR ŞEHİR KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR

Yalnızca Almanya'da özel evlerdeki Noel ışıkları, bir yıl içinde 400.000 nüfuslu bir şehir kadar elektrik tüketiyor. Resch, Rusya-Ukrayna çatışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji kıtlığının yanı sıra iklim koruma nedenlerini göz önünde bulundurarak "ara vermeliyiz" dedi.

ENERJİ TASARRUFLARI DEVREDE

Alman hükümeti, önümüzdeki kış aylarında elektrik kesintilerini ve gaz kesintilerini önlemek için şimdiden birkaç enerji tasarrufu önlemi aldı. Kamu binaları ve işyerlerindeki maksimum oda sıcaklıkları düşürülürken, başkent Berlin'deki Brandenburg Kapısı gibi anıtlar artık aydınlatılmıyor.

BU YIL NOEL'İ DAYANIŞMA ÖZEL KILACAK

Almanya'nın ünlü Noel pazarları için düzenlemeler henüz uygulanmamış olsa da, DUH şefi Resch, toplulukların ve şehirlerin her birinin yalnızca bir yanan ağacı olması gerektiğini önerdi. Resch, "Bu noktada bilinçli olarak kaçınmak, tasarruf etmek ve dayanışma göstermek aslında bu Noel sezonunu çok özel kılabilir." ifadelerini kullandı.

Geleneksel olarak dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi çeken Köln'ün büyük Noel pazarları, aydınlatmayı azaltma planlarını açıkladı. Şehir geçen hafta, "Amaç, enerji güvenliğine katkıda bulunmak için mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu yapmaktır." dedi.

Star Gazetesi