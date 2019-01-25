Almanya Venezuela başkanı olarak Guaido'yu tanıyacak

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Venezuela'nın adil seçimlere gitmesi veya muhalefet lideri Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı ilan etmesi gerektiği belirtildi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ''Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro meşru lider olamaz. Çünkü başkan olmasını sağlayan seçimler adil değildi.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı Latin Amerika ülkeleri, ülkedeki protestoları fırsat bilerek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'yu destekliyor.