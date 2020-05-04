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Dünya

Almanya, koronavirüs aşı çalışmaları için 525 milyon avro destek sağlayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 525 milyon avro destek sağlayacağını söyledi.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:58 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:58
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Merkel, Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin ortaklığıyla "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nde konuştu.

Bu etkinliğin zor zamanlarda birçok ülke için umut olduğunu belirten Merkel, "Bu salgın küresel bir sınamadır ve ancak küresel çapta üstesinden gelinebilir." dedi.

Merkel, Almanya'nın aşı ve ilaç geliştirilmesi çabalarına aktif katkı sağlayacağını belirterek, bu etkinlik kapsamında 525 milyon avro vermeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

Almanya'nın küresel sağlık çalışmalarına da desteğini sürdüreceğini kaydeden Merkel, etkinliğe destek veren ülke ve kurumlara teşekkür etti.

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