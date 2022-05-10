Almanya, kritik şirketlerin yönetimini ele almayı planlıyor!

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hazırlık çalışmaları, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın enerji ihtiyacını karşılayan ve çelik, plastik ile otomotiv üretimi için hayati önem taşıyan Rus doğalgaz arzında kesinti ihtimaline karşı alarma geçilmiş olduğuna işaret ediyor.

Almanya geçen yıl ithal ettiği doğalgazın %55'ini Rusya'dan tedarik etti. Berlin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş için kaynak yarattığı şeklinde eleştirilen enerji ilişkisini kesmesi yönünde baskı atında kalmıştı.

Üç yetkilinin açıklamalarına göre hükümet enerji şirketlerine daha fazla borç ve güvence verecek, yükselen enerji fiyatları ile baş etmelerine destek olacak ve rafineriler gibi hayati önem taşıyan şirketlerin yönetimini ele alabilecek.

Almanya, geçen ay son çare olarak hükümetin enerji şirketlerinin kontrolünü ele geçirmesine olanak sağlayacak bir yasa değişikliği gerçekleştirmişti.

Konu hakkındaki sorulara doğrudan cevap vermeyen Almanya Ekonomi Bakanlığı, Reuters'ı Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in açıklamalarına yönlendirdi. Habeck, daha önceki açıklamalarında Almanya'nın Rusya'dan ithal ettiği enerji ürünlerini azaltmak için son haftalarda "yoğun çaba" içine girdiğini ifade etmişti.