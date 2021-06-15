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Dünya

Almanya, Litvanya'da ağır suçlamalar yöneltilen 4 askerini geri çekti

Almanya, Litvanya'da bulunan ve aşırı sağcılık, Yahudi düşmanlığı ve ordu içinde cinsel saldırı gibi suçlamalar yöneltilen 4 askerini ülkeden çekme kararı aldı.

AA15 Haziran 2021 Salı 15:55 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 16:00
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Alman Haber Ajansının, Savunma Bakanlığı tarafından Federal Meclis Savunma komisyonuna gönderdiği savunmaya dayandırdığı haberde, Alman Silahlı Kuvvetlerinin NATO görevi kapsamında Litvanya'da bulunan 10 askerinden 4'nün çeşitli suçlamalar nedeniyle geri çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Litvanya'da Nisan ayında bir otelde düzenlenen partiye katılan bazı Alman askerlerin, aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı içerikli şarkılar söyledikleri ve aynı akşam gerçekleşen bir cinsel saldırıya karıştıkları öne sürüldü.

Olayın 8 Haziran'da bir asker tarafından rapor edildiği ve askerler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, askerlerin görevi kötüye kullandıkları iddialarına karşı sert önlemler aldıklarını duyurdu.

Söz konusu iddiaların her yönüyle araştırılarak ortaya çıkarılacağını belirten Karrenbauer, bu tür olayların asla kabul edilemeyeceğini ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

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