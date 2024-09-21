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Dünya

Almanya, Lübnan'daki gelişmelerden endişeli

Almanya'nın, Lübnan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı çatışmaları derin bir endişeyle izlediği bildirildi.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 23:45 - Güncelleme:
Almanya, Lübnan'daki gelişmelerden endişeli
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Başbakanlık'tan Lübnan'daki son gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Alman hükümeti, Lübnan'da son günlerde tırmanan ve çok sayıda masum sivilin yaralandığı ve hayatını kaybettiği çatışmaları derin bir endişeyle izlemektedir." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Lübnan halkının geniş kesimlerinin hiçbir ilgisinin olmadığı bir çatışma nedeniyle korku ve dehşet içinde yaşadığına işaret edilerek, çatışmaya dahil olmayan sivillerin acılarının paylaşıldığı belirtildi.

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'BÖLGESEL YANGIN' UYARISI

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın bölgesel bir yangına dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulunulan açıklamada, "Bunun tüm bölge halkları için korkunç ve uzun vadeli sonuçları olacaktır. Böyle bir çatışmanın yol açacağı yıkım felaket olur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye aynı akıbeti yaşamayacak

Açıklamada, bu duruma diplomatik çözüm bulunması için herkesin elinden geleni yapma sorumluluğu olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletlerin 1701 sayılı kararının artık uygulanması gerektiği kaydedildi.

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