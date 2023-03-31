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Dünya

Almanya Maastricht kriterlerini karşılayamadı

Almanya'nın genel kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl yüzde 66,4'ye düşmesine rağmen Maastricht kriterlerini karşılayamadı.

AA31 Mart 2023 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Almanya Maastricht kriterlerini karşılayamadı
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Almanya Merkez Bankasından (Bundesbank) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Maastricht kriterlerine göre tanımlanan genel kamu borcu, 2022'de 71 milyar avro artarak yaklaşık 2,57 trilyon avro seviyesine yükseldi.

Kamu borcunun nominal gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı da yıllık bazda 2,9 puanlık azalışla yüzde 69,3'den yüzde 66,4'e indi. Kamu borcunun GSYH'ye oranın gerilemesine en büyük katkıyı ekonomik büyüme verdi. Büyümenin, borcun GSYH'ye oranın düşmesine etkisi 5 puan oldu.

Böylece borç oranı, 2010 yılındaki en yüksek oran olan yüzde 82,4'lik seviyenin oldukça altında gerçekleşmesine rağmen Maastricht kriterlerinde öngörülen yüzde 60'lık tavan değerinin üstünde kaldı.

2019'da Kovid-19 salgını öncesi Almanya yüzde 59,6'lık borç oranıyla bu sınırın altında kalmıştı.

Bundesbank açıklamasında, ülkenin borcunun geçen yıl 2020 ve 2021'e göre daha yavaş arttığı belirtilerek, enerji kriziyle yeni borçların sona eren Kovid-19 salgınınından kaynaklanan düşük taleple dengelendiği ifade edildi.

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