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Dünya

Almanya: Netanyahu Yahudi yerleşim yerlerindeki şiddeti kınamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yahudi yerleşim yerlerinde meydana gelen şiddeti kınamasını istedi.

AA21 Kasım 2023 Salı 18:42 - Güncelleme:
Almanya: Netanyahu Yahudi yerleşim yerlerindeki şiddeti kınamalı
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Baerbock, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı bu yerleşimci şiddetini kınamalı ve bu şiddet kovuşturulmalı. Bu aynı zamanda İsrail'in güvenliği için de gereklidir. Batı Şeria'daki güvenlikle ilgili olarak da İsrail oradaki durumun daha da tırmanmamasını sağlamakla sorumludur." dedi.

Gazze'deki insanların içme suyu ve ilaç temin edebilecekleri güvenli yerlere sahip olmalarının sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Baerbock, "Gazze'deki insanlar korunmalı, mücadele Hamas'a karşı yürütülüyor, Gazze'deki sivil halka, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara, masum Filistinlilere karşı değil." ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, ülkesinin bir ateşkese karşı çıkan duruşunu da savunarak bunun Hamas'a yeniden güçlenmesi için süre kazandıracağını iddia etti ve önceliğin Gazze halkına insani yardım ulaştırılması olması gerektiğini kaydetti.

  • Baerbock
  • işbirliği
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