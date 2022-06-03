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Dünya

Almanya ordu için onayladı! Özel fon ayrıldı

Alman Federal Meclisi, hükümetin, ordunun modernizasyonu ile silah ve teçhizat alımı için ayırmayı planladığı 100 milyar avroluk özel fona onay verdi.

AA3 Haziran 2022 Cuma 19:16 - Güncelleme:
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Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile muhalefetteki Hristiyan Birlik Partisi'nin (CDU/CSU) orduya 100 milyar avroluk özel fon sağlanmasına ilişkin tasarısı, Federal Meclis'te 80'e karşı 593 oyla kabul edildi, 7 milletvekili çekimser kaldı.

Milletvekilleri, daha önce, özel fon sağlaması amacıyla hükümetin yeni krediler alabilmesine imkan sağlamak için Anayasa'nın 87/a maddesinde değişiklik yapılmasını 567 oyla kabul etti. Söz konusu maddenin değişmesine 96 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 20 milletvekili de çekimser kaldı.

Anayasa'da değişikliğin yürürlüğe girmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) de 3'te 2'lik çoğunlukla onay vermesi gerekiyor.

Böylelikle Alman ordusunun söz konusu fonun oluşturulması anayasa ile de güvence altına alınmış olacak.

Özel fonun oluşturulmasıyla hava ve kara kuvvetleriyle donanmanın güçlendirilmesi ve ordunun hareket kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Alman hükümeti fonu, Eurofighter ve "F-35" tipi savaş uçakları, nakliye helikopterleri, savaş gemileri ve tanklarının alınmasının yanı sıra "Heron" tipi insansız hava araçlarının silahlandırılması, askerlerin ihtiyaç duyduğu teçhizatın sağlanması ve savunma sistemlerinin geliştirilmesi gibi projeler için kullanmayı planlıyor.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, fonun oluşturulmasını savunarak "Güvenliğin bir bedeli var." dedi.

Yıllardan beri ordunun ihmal edildiğini vurgulayan Lambrecht, 100 milyar avroluk fon ile ordunun, temel görevi olan ülkeyi savunmasını yerine getirebilecek şekilde donatılacağını kaydetti.

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