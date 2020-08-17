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Dünya

Almanya polisi ders almıyor! Sosyal medyada tepki yağdı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde polisin reşit olmayan bir kişiyi boynuna bastırarak gözaltına almaya çalışması ABD'de polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'u hatırlattı.Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi sonrasında bir açıklama yapan Düsseldorf polisi, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:20
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Almanya’nın Düsseldorf kentinde polis, reşit olmayan bir kişiyi boynuna bastırarak gözaltına almaya çalıştı. Şehir merkezinde bulunan bir restoranda çıkan olay için çağrılan polisler, olayla bir ilgisi bulunmayan genci çalışmalarını aksattığı için gözaltına almak istedi. Polisin yere yatırılan kişinin boynuna dizi ile bastırması, ABD’li George Floyd olayını akıllara getirdi. Çevredekilerin polise tepki göstermesi de bir şeyi değiştirmedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi sonrasında bir açıklama yapan Düsseldorf polisi, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumartesi akşam saatlerinde gerçekleşen olayda gözaltına alınan kişinin reşit olmamasından dolayı ailesine teslim edildiği bildirildi.

ABD’nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta siyahi George Floyd gözaltına alındığı sırada polisin dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak, hayatını kaybetmişti.

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