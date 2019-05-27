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Almanya, postacılar işsiz kalmasın diye posta ücretlerine zam yapıyor

Alman posta idaresinin, kurumun tarihinde görülmemiş oranda mektup ve posta kartlarının dağıtım fiyatlarını yükselteceği belirtildi.

  • DHA
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Alman gazetesi `Süddeutsche Zeitung´da yer alan habere göre, Temmuz 2019´dan itibaren şimdi 70 Cent olan mektup 80 Cent´e; 45 Cent olan posta kartı ücreti de 60 Cent´e yükseltilecek.
 
Federal Posta İdaresi´nin önemli müşterilerine, planladığı zamlarla ilgili bilgi yazısı gönderildiği kaydedilen haberde, bu zamların, posta idaresinin tarihinde yapılmış en yüksek oranda artış olduğuna dikkat çekildi.
 
Haberde, Alman Posta İdaresi´nin geçen yıl 12,1 milyar mektup taşıdığı belirtilerek, bu sayının her geçen yıl bir öncekine göre azaldığı fakat masrafların ise sendikalarla yapılan postacıların maaşlarıyla ilgili anlaşmalardan dolayı yükseldiği vurgulandı. Bundan dolayı da zamların kaçınılmaz olduğu bildirildi.
 
Zamlarla ilgili gazeteye açıklamalarda bulunan Federal Posta Mali İşler Dairesi Müdiresi Melanie Kreis, "Kurumumuzun çalışanlarına iyi maaş ödeyebilmemiz için böyle bir zam yapmamız kaçınılmazdır. Federal Koalisyon Hükümetinin bu fiyat artışlarını onaylayacağını bekliyoruz ki, yeni fiyatlar üzerinden pullarımızı da baskıya verebilelim" derken, 550 bin kurum çalışanından kimsenin yakın ve orta vadede, işsizlikle karşı karşıya kalmaması için kıyasıya rekabetin yaşandığı sektörde zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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