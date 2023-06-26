Almanya: Putin kendi ülkesini yok etti

Baerbock, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Putin, kendi ülkesini de yok ediyor. Rusya'nın (Ukrayna'yla olan) savaşının, Putin'in iktidar sistemi üzerindeki yıkıcı sonuçlarını da görüyoruz. Rusya'nın liderliğinin giderek daha fazla kendisine saldırdığını ve Rus propagandasında büyük çatlaklar olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'da bir iç iktidar mücadelesi olduğuna ve kendilerinin buna müdahil olmadıklarına işaret eden Baerbock, "Orada neler olduğu hala belirsiz. Açıkça bu, Rus oyununda sadece bir perde ve Rusya'daki farklı aktörlerle neler olduğu hala belirsizliğini koruyor." dedi.

Baerbock, savaşın, uluslararası hukuku ihlal eden Rusya üzerinde de acımasız bir etkisinin olduğunu ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu gördüklerini belirterek, "Binlerce insan Rusya'da yaşamak istemediği için Rusya'yı terk etti. Bunun Rusya içinde de bir güç mücadelesine yol açtığını açıkça görüyoruz ve bu nedenle bu oyunda başka hangi eylemlerin olacağı belirsiz." diye konuştu.

Gelişmeleri dikkatle analiz ettiklerini kaydeden Baerbock, Avrupalılar için önemli olan tek şeyin Ukrayna'nın yeniden barış ve özgürlük içinde yaşayabilmesine destek vermek olduğunu vurguladı.

Annalena Baerbock, bundan dolayı Avrupa Barış Fonu'na katkıyı 3,5 milyar avro artırdıklarını ve Alman tarafı olarak yıl sonuna kadar 45 Gepard uçaksavar tankı sağlayacaklarını kaydetti.

Ukrayna'nın bir kez daha barış ve özgürlük içinde yaşayabilmesinin Avrupa için çok önemli olduğunu ifade eden Baerbock, kendileri için Rusya'nın, Avrupa barış düzenini yeniden kabul etmekle kalmayıp ona saygı duymasının da önemini dile getirdi.

- WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI



Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu, Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları da Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine, Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.