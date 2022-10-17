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Dünya

Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı

Almanya, Afganistan'da risk altındaki yaklaşık 1000 kişiyi her ay Almanya'ya getirmeye yardımcı olacak yeni bir program başlattı.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
Almanya, risk altındaki Afganlara yönelik yardım programı başlattı
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Hükümet tarafından açıklanan program, iktidardaki üç parti arasındaki anlaşmanın parçası olarak gündeme geldi.

Yetkililer, programın kadın ve insan hakları için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla risk altındaki Afgan vatandaşlarına yönelik olduğunu bildirdi.

Ayrıca gazeteciler, bilim insanları, aktivistler, yargıçlar, eğitimciler ve cinsel yönelimleri veya inançları nedeniyle zulme uğrayanlar da program çerçevesine alınacak.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yeni insani yerleştirme programının Taliban yönetimi tarafından zulme uğrayanlara "güvenli bir yaşam şansı" vermeyi amaçladığını söyledi.

Başvuru yapanların Alman hükümeti tarafından onaylanan sivil toplum gruplarınca programa aday gösterilmeleri gerekiyor.

Almanya, Ağustos 2021'den bu yana çoğunluğu daha önce Afganistan'da Alman ordusu veya polisi için çalışan yaklaşık 26 bin Afgana sığınma hakkı verdi.

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