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Dünya

Almanya, Rusya için casusluk yapan bir vatandaşını tutukladı

Almanya'da Rus istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Thomas H'nin tutuklandığı bildirildi.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
Almanya, Rusya için casusluk yapan bir vatandaşını tutukladı
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Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Thomas H'nin Koblenz kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlının iş yerinde ve evinde aramalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, Thomas H'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Thomas H'nin, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teolojileri Dairesinde çalıştığı belirtilen açıklamada, zanlının, mayıstan sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne başvurarak işbirliği teklif ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu çerçevede zanlının, Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Thomas H'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

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