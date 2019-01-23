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Almanya: Rusya ihlallerini durdurmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, INF nükleer silahsızlanma anlaşmasının ayakta kalabilmesi için, Rusya’nın ihlallerini durdurması gerektiğini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) ayakta kalabilmesi için Rusya’nın anlaşmayı ihlal etmeyi durdurması gerektiğini ifade etti.
 
Reuters’ta yer alan habere göre, çarşamba günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile INF nükleer silahsızlanma anlaşmasını tartıştıkları bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
 
Rusya’nın anlaşmayı ihlal etmeyi durdurması gerektiğini belirten Maas, “Rus mevkidaşımla konuştum ve ona INF anlaşmasının hala ayakta kalabilmesi için Rusya’nın ihlallerini düzeltmesine ve seyir füzelerini etkisiz hale getirmesine güvendiğimizi ifade ettim.” şeklinde konuştu.
 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Vaşhington’un Moskova’ya INF anlaşmasından çekilme kararının kesin olduğunu diplomatik kanallar aracılığıyla söylediğini açıklamıştı.
 
“ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmadı”
 
ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2018’de FOX News kanalına verdiği röportajda, nükleer savaş tehdidini azaltmak için Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan INF anlaşmasından, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek çekileceğini açıklamıştı.
 
Trump’ın çekilme açıklamasından iki ay sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uymadığı sürece ABD’nin anlaşmaya bağlılığını 60 gün içinde askıya alacağını duyurmuş, “Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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