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Dünya

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmak istemiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında taraf olmayacağını ifade etti.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Almanya, Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmak istemiyor
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Sol Parti Milletvekili Gesine Lötzsch'ün, "Son seçim kampanyasında afişlerde kendinizi 'barış şansölyesi' olarak sundunuz, aynı dönemde Almanya'dan (Ukrayna'ya) tedarik edilen silahların Rusya topraklarına ateş edilebilmesine izin verdiniz. Bunu sadece çelişkili değil, tehlikeli de buluyorum. Halkımıza Almanya'nın savaşın tarafı olmayacağının garantisini veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Scholz, "Evet bu garantiyi veriyorum" dedi.

"UKRAYNA'NIN TESLİM OLMASINI ASLA DESTEKLEMEYİZ"

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin nasıl sağlanabileceğine ilişkin soruya ise Scholz, "Bana göre Ukrayna'nın teslim olmasını içeren bir ateşkes Almanya olarak asla desteklemememiz gereken bir ateşkestir" dedi.

Scholz, bunun soyut bir konu olmadığının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tuhaf barış teklifinde" görülebildiğini belirterek Rus Devlet Başkanı'nın savaşı sona erdirme niyetinde olmadığını savundu.

RUSYA'NIN MÜZAKERE ŞARTLARI

Putin, 14 Haziran'da, "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabileceklerini" belirtmişti.

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