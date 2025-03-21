Almanya, Rusya'ya ait bir gemiye el koydu

Spiegel dergisinin haberinde, Alman gümrüğünün, ocak ortasından bu yana Rügen Adası açıklarında demirleyen Panama bandıralı "Eventin" adlı tankere 14 Mart'ta el koyduğu belirtildi.

Haberde, Gümrük Müdürlüğünün söz konusu el koyma kararıyla tanker ile 40 milyon avro değerinde yaklaşık 100 bin ton ham petrolün Almanya'nın mülküne geçtiği aktarıldı.

Güvenlik çevreleri, kararın ardından "Eventin" gemisinin bayrağının değiştirileceğini, Alman hükümetinin yürürlükteki yaptırımlara rağmen Rusya'nın dünyaya petrol sattığı gizli gölge filosuna karşı sert tutum göstermekten yana karar verdiğini kaydetti.

Berlin yönetiminin bu sert tutumuyla, Moskova'ya, Almanya'nın Rus petrolünün Baltık Denizi üzerinden geçişine seyirci kalmayacağı yönünde bir mesaj verdiği vurgulandı.

Haberde, yetkililerin tankerden petrolün güvenli bir şekilde nasıl ve nerede pompalanacağını planladıkları belirtilirken, sızıntı riski nedeniyle tankerin Sassnitz kenti açıklarına çekildiği ve Alman güvenlik yetkililerince 24 saat boyunca izlendiği aktarıldı.

"Eventin" gemisinin şubat sonundan bu yana Avrupa Birliği (AB) listesinde Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olarak yer aldığı kaydedildi.